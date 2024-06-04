Başkan Köksal'dan belediye işçilerine maaş müjdesi

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, temmuz ayından itibaren şirket işçilerine söz verdiği 30 bin 400 TL maaş düzenlemesinin uygulayamaya gireceğini vurguladı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Köksal, Afyonkarahisar'ın gelişmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Belediye çalışanlarına da müjde veren Başkan Köksal, Temmuz ayından itibaren şirket işçilerine söz verdiği 30 bin 400 TL maaş düzenlemesinin uygulayamaya gireceğini vurguladı. Daimi işçilerin maaşlarında da düzenlemeye gidileceğini ifade eden Başkan Köksal, daimi işçilerin büyük haksızlığa maruz kaldığını işaret ederek, "Daimi işçilerimiz neredeyse asgari ücret düzeyinde maaş alıyorlar. Hem daimi işçilerimize hak ettiği ücreti Haziran'dan itibaren vermeye başlıyoruz. Hem de 30 bin 400 TL'yi Temmuz ayından itibaren Yüntaş işçilerimizin hesabına yatıracağız. Hem borçlarımızı ödüyoruz, hem de işçilerimize emeğinin karşılığını veriyoruz. Bir yandan da üzerimize düşen hizmeti, sözlerimizi 1,5 aylık gibi bir sürede yerine getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Köksal, ayrıca Uydukent semtindeki kanalizasyon problemini çözeceklerini ve 5 Haziran tarihini "Şehit Çocukları Günü" ilan edeceklerini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR