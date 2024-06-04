Başkan Köksal'dan belediye işçilerine maaş müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Köksal'dan belediye işçilerine maaş müjdesi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, temmuz ayından itibaren şirket işçilerine söz verdiği 30 bin 400 TL maaş düzenlemesinin uygulayamaya gireceğini vurguladı.

04.06.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, temmuz ayından itibaren şirket işçilerine söz verdiği 30 bin 400 TL maaş düzenlemesinin uygulayamaya gireceğini vurguladı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Köksal, Afyonkarahisar'ın gelişmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Belediye çalışanlarına da müjde veren Başkan Köksal, Temmuz ayından itibaren şirket işçilerine söz verdiği 30 bin 400 TL maaş düzenlemesinin uygulayamaya gireceğini vurguladı. Daimi işçilerin maaşlarında da düzenlemeye gidileceğini ifade eden Başkan Köksal, daimi işçilerin büyük haksızlığa maruz kaldığını işaret ederek, "Daimi işçilerimiz neredeyse asgari ücret düzeyinde maaş alıyorlar. Hem daimi işçilerimize hak ettiği ücreti Haziran'dan itibaren vermeye başlıyoruz. Hem de 30 bin 400 TL'yi Temmuz ayından itibaren Yüntaş işçilerimizin hesabına yatıracağız. Hem borçlarımızı ödüyoruz, hem de işçilerimize emeğinin karşılığını veriyoruz. Bir yandan da üzerimize düşen hizmeti, sözlerimizi 1,5 aylık gibi bir sürede yerine getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Köksal, ayrıca Uydukent semtindeki kanalizasyon problemini çözeceklerini ve 5 Haziran tarihini "Şehit Çocukları Günü" ilan edeceklerini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Burcu Köksal, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Köksal'dan belediye işçilerine maaş müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:57:48. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Köksal'dan belediye işçilerine maaş müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement