Başkan Köksal, Kaybolan Mühendis Ailesini Ziyaret Etti

Yerel

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP İlçe Başkanı Nail Kızıl ile birlikte Endonezya'dan Singapur'a giden Valentina isimli kuru yük gemisinde kaybolan Muğlalı Mühendis Doğukan Demirtaş'ın ailesini ziyaret ettiler.

Ziyarette Demirtaş'ın anne ve babası ile görüşen Başkan Köksal, ailenin yaşadığı acıyı paylaştıklarını ve onların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Bu zor süreçte, ilgili kurumlarla temasların kurulması ve gereken çalışmaların yapılması için Milletvekillerimiz başta olmak üzere elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah kısa zamanda güzel haberler almak için umutla bekliyor, Doğukan kardeşimizin sağ sağlim bulunabilmesi için dualarımızı eksik etmiyoruz. Biz yerel yönetim olarak ailenin yanındayız, elimizden gelen desteği sunacak bu süreci birlikte atlatacağız" dedi. - MUĞLA