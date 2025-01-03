Başkan Köksal, Kaybolan Mühendis Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Köksal, Kaybolan Mühendis Ailesini Ziyaret Etti

Başkan Köksal, Kaybolan Mühendis Ailesini Ziyaret Etti

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve CHP İlçe Başkanı Nail Kızıl, Endonezya'dan Singapur'a giden gemide kaybolan Muğlalı mühendis Doğukan Demirtaş'ın ailesine destek ziyaretinde bulundu. Başkan Köksal, ailenin acısını paylaştıklarını ve her türlü destek için hazır olduklarını iletti.

03.01.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP İlçe Başkanı Nail Kızıl ile birlikte Endonezya'dan Singapur'a giden Valentina isimli kuru yük gemisinde kaybolan Muğlalı Mühendis Doğukan Demirtaş'ın ailesini ziyaret ettiler.

Ziyarette Demirtaş'ın anne ve babası ile görüşen Başkan Köksal, ailenin yaşadığı acıyı paylaştıklarını ve onların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Bu zor süreçte, ilgili kurumlarla temasların kurulması ve gereken çalışmaların yapılması için Milletvekillerimiz başta olmak üzere elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah kısa zamanda güzel haberler almak için umutla bekliyor, Doğukan kardeşimizin sağ sağlim bulunabilmesi için dualarımızı eksik etmiyoruz. Biz yerel yönetim olarak ailenin yanındayız, elimizden gelen desteği sunacak bu süreci birlikte atlatacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Endonezya, Singapur, Politika, Doğukan, Menteşe, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Köksal, Kaybolan Mühendis Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:17:53. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Köksal, Kaybolan Mühendis Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.