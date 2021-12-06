Başkan Köse, işçi personeli iel yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile Asfalt Şantiye Amirliği yemekhanesinde öğle yemeği yedi.

Başkan Köse, kendisine Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Metin Yıldırım ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İnci Sungur'un eşlik ettiği yemek öncesinde, Fen İşleri Müdürü Sinan Çapraz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Birlikte yenen öğle yemeğinin ardından işçilerle sohbet Eden Başkan Köse, " Sizlerin Safranbolu ve Safranbolu halkı için var gücünüzle çalıştığınızın bilincindeyiz. Bu nedenle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerden isteğim, işlerinizi aksatmadan çalışmanız. Öyle yapacağınızdan da zerre kadar şüphem yok. Bununla birlikte bizlerden herhangi bir isteğiniz olduğunda lütfen gönül rahatlığı ile söyleyin. Ben yoksam Başkan Yardımcılarımız, Müdürlerimiz her zaman yanınızda olacaktır. Personel ile sık sık bir araya gelmenin gayretindeyiz. Sizlere özverili çalışmalarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylıklar diliyorum."dedi.

Konuşmanın ardından işçilerin sorularını yanıtlayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından şantiyeden ayrıldı. - KARABÜK