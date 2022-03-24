Başkan Küçükkurt: "Ordumuz bizim gözbebeğimizdir" - Son Dakika
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Başkan Küçükkurt: "Ordumuz bizim gözbebeğimizdir"

24.03.2022 14:40
Başkan Küçükkurt: "Ordumuz bizim gözbebeğimizdir"

Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, silahlı kuvvetlerin Türk milletinin göz bebeği olduğunu ifade ederek, "Afyonkarahisar halkı da bu konuda hassasiyet sahibidir" dedi.

Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, silahlı kuvvetlerin Türk milletinin göz bebeği olduğunu ifade ederek, "Afyonkarahisar halkı da bu konuda hassasiyet sahibidir" dedi.

AGC yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'i ziyaret etti. Afyonkarahisar basın camiasının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) her zaman destek yanında ve destekçisi olduğunu belirten Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, "Ordumuz ve ordu mensuplarımız milletçe hepimizin göz bebeğidir. Afyonkarahisar halkı da bu konuda olağanüstü hassasiyet sahibidir. Garnizon Komutanımız Osman Alp Paşamızın da şahsi hassasiyetlerinin farkında ve takipçisiyiz. Çalışmalarında destekçileri olduğunu belirterek, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.

"Büyük Zaferimizin 100'üncü yılını coşku içerisinde kutlayacağız"

Afyonkarahisar halkının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan sevgi ve ilgisinden son derece memnun olduklarını belirten Tuğgeneral Osman Alp ise, "Afyonkarahisar ülkemiz ve ordumuz için müstesna bir yere sahiptir. Biz de tüm Afyonkarahisarlılara bu nedenle müteşekkiriz" dedi.

Büyük Zafer'in 100'üncü yıldönümü kutlamaları için Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de önemli planlamalar içerisinde olduğunu belirten Alp, "Büyük Taarruz ve Büyük Zaferimizin 100'üncü yılını ordu-millet dayanışması içerisinde en güzel şekilde kutlayacağız. Ziyaretin ve destekleriniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Küçükkurt: 'Ordumuz bizim gözbebeğimizdir' - Son Dakika


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