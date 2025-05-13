Başkan Kul, Özel Öğrencilerle Bir Araya Geldi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, özel öğrencilerin her birinin ayrı bir dünya olduğunu ve sevgiyle desteklendiklerinde neleri başarabileceklerini görmenin kendilerine umut verdiğini söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, annesi Mukaddes Kul adına yaptırdığı Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğrencileri Nisanur ve Elif Sena ile okul müdürü Ümit Aksu ve öğretmenlerini belediyede ağırladı. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleşen bu ziyaret, Başkan Kul'u duygulandırdı. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Şenol Kul, "Bugün, annem Mukaddes Kul'un adını taşıyan okulumuzun sevgili öğrencileri Nisanur ve Elif Sena'yı belediyemizde ağırlamak benim için çok kıymetliydi. Onların o saf ve içten gülüşleri, kalplerimizi ısıttı. Engelliler Haftası'nda bu özel çocuklarımızla bir araya gelmek, farkındalığımızı bir kez daha artırdı. Onların her birinin ayrı bir dünya olduğunu ve sevgiyle desteklendiklerinde neleri başarabileceklerini görmek bizlere umut veriyor" dedi.

Başkan Kul, ziyaretlerinden dolayı başta sevgili öğrenciler Nisanur ve Elif Sena olmak üzere, Okul Müdürü Ümit Aksu'ya ve tüm değerli öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Terme Belediyesi olarak, özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurguladı. - SAMSUN