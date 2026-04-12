Başkan Kurnaz: "İlkadım daha konforlu ve ulaşılabilir olacak"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım, Belediyemizin fen işleri yatırımlarıyla daha yaşanabilir, daha konforlu ve ulaşılabilir bir şehir haline gelecek" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçe genelinde hayata geçirilecek olan fen işleri yatırım planlamaları hakkında bilgi almak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti. Belediyenin öz kaynaklarıyla devam eden fen işleri faaliyetlerinde tasarruf miktarının her geçen gün arttığını belirten Başkan İhsan Kurnaz; kırsal mahalle ve kent merkezi ayrımı gözetmeksizin faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Fen işleri çalışmalarında, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımının yanı sıra kent estetiğine de ayrı önem verildiğinin altını çizen Başkan İhsan Kurnaz, "Fen İşleri Müdürlüğümüz, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarını, tasarruf anlayışı ve öz kaynaklarımızın etkin kullanımıyla sürdürüyor. Yol bakım ve onarım, asfalt yama, kaldırım düzenleme ve çevre düzenleme çalışmalarımız belirlenen plan dahilinde devam ederken; belediyemizin öz kaynaklarıyla güçlendirdiği araç filosu da sahadaki hizmetlerimizin hızlanmasına katkı sağlıyor. Güçlenen ekipman altyapısı sayesinde fen işleri ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan noktalara daha hızlı müdahale edebiliyor. Yıpranan yolların onarımı ve yaya kaldırımlarının daha modern hale getirilmesiyle vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırılıyor; ulaşımda konfor artırıyoruz. İlkadım, belediyemizin fen işleri yatırımlarıyla daha yaşanabilir, daha konforlu ve ulaşılabilir bir şehir haline gelecek" diye konuştu. - SAMSUN