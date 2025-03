Başkan Kurnaz: "Kadınlarımız güçlü yarınlarımızın mimarıdır"

Belediyenin kadın personeliyle iftarda buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kadınlarımız eğitimden siyasete, sanattan bilime her alanda büyük katkılar sunan güçlü yarınlarımızın mimarlarıdır" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle İlkadım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda kadın personellerle bir araya geldi. Başkan İhsan Kurnaz, iftar programında yaptığı konuşmada kadınların toplumdaki yerine vurgu yaparak, kadın dostu projelerle onların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

İftar programında kadın personellerle sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışma hayatında kadınların rolünün güçlenmesi ve daha iyi yaşam şartlarına sahip olmaları için her alanda destek sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Kadın dostu projelerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz"

"Kadınlarımız toplumumuzun temel taşıdır" diyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, iftar programında yaptığı konuşmada: "Kadınlarımız aile içinde sevgi ve şefkati temsil eden, iş hayatında başarılarıyla fark oluşturan, eğitimden siyasete, sanattan bilime her alanda büyük katkılar sunan güçlü yarınlarımızın mimarlarıdır. Onların hak ettiği saygıyı görmelerini sağlamak, yaşam şartlarını iyileştirmek ve her alanda eşit fırsatlar sunmak hepimizin sorumluluğudur. Kadın dostu projelerimizle kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İlkadım Belediyesi olarak kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler geliştiriyor, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi annelerimiz ile eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" İfadelerini kullandı. - SAMSUN