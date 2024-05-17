Bağımsızlık ve özgürlük yolunda gençlerimizin önemi vurgulandı - Son Dakika
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Yerel

Bağımsızlık ve özgürlük yolunda gençlerimizin önemi vurgulandı

Bağımsızlık ve özgürlük yolunda gençlerimizin önemi vurgulandı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Bu özel gün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlı duruşunun, gençlerimizin de bu yolda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun en büyük kanıtıdır" dedi.

17.05.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Bu özel gün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlı duruşunun, gençlerimizin de bu yolda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun en büyük kanıtıdır" dedi.

Başkan Kurt, yayımlamış olduğu mesajında, "Sevgili gençlerimiz, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı, milli mücadelemizin başladığı ve Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Bu özel gün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlı duruşunun, gençlerimizin de bu yolda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun en büyük kanıtıdır. Odunpazarı'mızda, gençlerimizin enerjisi ve potansiyeli bizlere her zaman ilham vermiştir. Belediye olarak, gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirebilmeleri için spor, sanat ve eğitim alanlarında sunduğumuz imkanları sürekli genişletiyoruz. Gençlerimiz bizim için sadece geleceğin büyükleri değil, aynı zamanda bugünün de aktif bireyleridir. Onların her türlü faaliyet içinde daha fazla yer almalarını sağlamak, bizlerin en temel görevlerinden biridir. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapma uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm gençlerimizin ve hemşehrilerimin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; gençlerimize sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. Hep birlikte daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kazım Kurt, Odunpazarı, Gençlik, Spor, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımsızlık ve özgürlük yolunda gençlerimizin önemi vurgulandı - Son Dakika

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