Başkan Mandalinci\'den 19 Mayıs mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Mandalinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 bu ülkenin hafızasında bir duruştur. Bir halkın boyun eğmemeye karar verdiği, geleceğini başkalarının yazmasına izin vermediği gündür. 1919'un o karanlık günlerinde, Anadolu'nun dört bir yanında umutsuzluk hakimken, Samsun'dan yükselen irade bu toprakların insanına yeniden kendine güvenmeyi hatırlatan bir kırılma anıydı. Çünkü o adım, "artık yeter" diyen bir milletin ayağa kalkma kararlılığıydı. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edildiğinde yaşanan acı, bu ülkenin hafızasına silinmez bir iz bıraktı. O acı, teslimiyet üretmedi. Tam tersine, direnci büyüttü. 19 Mayıs'ta atılan adım, işte o direncin örgütlenmiş halidir. Bir şehrin yaşadığı yıkım, bir milletin yeniden doğuşuna dönüşmüştür. Bu nedenle 19 Mayıs, bugün neyi savunduğumuzu, yarın nasıl bir ülke kurmak istediğimizi sorguladığımız bir eşiktir. Cumhuriyet, tesadüflerle değil, bu bilinçle kurulmuştur.

Gençlere armağan edilmiş olması ise ayrı bir anlam taşır. Çünkü bu ülkenin geleceği, her zaman en zor zamanlarda sorumluluk alabilenlerin omuzlarında yükselmiştir. Gençlik bir cesaret halidir. Soru sorabilme gücüdür. Haksızlığa itiraz edebilme iradesidir. Doğru bildiğinden geri adım atmama kararlılığıdır. Bugün de bu ülkenin ihtiyacı olan tam olarak budur. Kendi aklıyla düşünen, kendi vicdanıyla karar veren, geleceği başkalarının çizmesine izin vermeyen bir gençliktir. 19 Mayıs'ın bize bıraktığı en büyük miras, bağımsızlık fikridir. Bu fikir sınırları korumak kadar; düşüncede, üretimde, bilimde, sanatta özgür olabilme iradesidir. Kendi kentini, kendi yaşamını, kendi geleceğini sahiplenebilme bilincidir. Yerel yönetimlerden toplumsal hayata kadar her alanda bu anlayışı büyütmek zorundayız. Çünkü güçlü bir ülke, güçlü kentlerle; güçlü kentler ise sorumluluk alan yurttaşlarla kurulur. Dayanışma olmadan kalkınma olmaz. Katılım olmadan demokrasi güçlenmez. Ortak akıl olmadan geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bugün, 19 Mayıs'ın anlamını konuşurken aslında şunu hatırlıyoruz. Bu ülke, en zor şartlarda bile ayağa kalkmayı başarmış bir ülkenin adıdır. ve o irade hala bu toprakların insanında yaşamaktadır. Bize düşen görev, o iradeyi canlı tutmaktır. Geçmişten güç alarak bugünü doğru kurmak, bugünden güç alarak yarını daha sağlam inşa etmektir. Cumhuriyet, bize bırakılmış bir emanettir. Aynı zamanda her gün yeniden kurulması gereken bir değerdir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu bilinçle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bu ülkenin yarınları, umudunu kaybetmeyenlerin, sorumluluktan kaçmayanların ve gerektiğinde ilk adımı atmaktan çekinmeyenlerin olacaktır." - MUĞLA