Başkan Mandalinci'den mezun olduğu okula ziyaret - Son Dakika
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Başkan Mandalinci'den mezun olduğu okula ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, karne gününde Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesini ziyaret etti. Başkan Mandalinci, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını değerlendirdi.

14.06.2024 17:54
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Başkan Mandalinci'den mezun olduğu okula ziyaret

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, karne gününde Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci karne günü dolayısıyla 2011 yılında mezun olduğu Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul müdürü Mevlüt Dal, okul yönetimi ve öğretmenleriyle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını değerlendiren Başkan Mandalinci, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

Öğrencilerle de okul bahçesinde bir araya gelen Başkan Mandalinci, kendileri gibi Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi sıralarından mezun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sınavlardan beklediğiniz sonuçları almanızı ve istediğiniz bölümlerde üniversite hayatına atılmanızı; gönlünüzden geçen bölümlere, gönlünüzden geçen mesleklere ulaşmanızı diliyorum. Hepinize başarılar, iyi tatiller."

Kaynak: İHA

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