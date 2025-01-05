Başkan Metin, Kavga Sonrası Yaralananları Ziyaret Etti

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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde çıkan kavga sonucu yaralananları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Selahattin Metin; Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa İşlenmiş, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emre Taşçı, Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve mahalle muhtarı ile birlikte, Süksün mahallesinde iki taraf arasında çıkan tartışma sonucunda yaralananları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarette MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da telefon bağlantısı ile vatandaşların aileleri ile görüşerek desteklerini belirtti.

Konu ile alakalı açıklama yapan Başkan Selahattin Metin, "Hemşehrilerimizin sağlık durumlarının yakinen takipçisiyiz, her iki tarafa da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - KAYSERİ