Şehit Annelerine Anneler Günü Ziyareti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Anneler Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit annelerini unutmadı.

Başkan Metin'in talimatıyla, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek hediyeler takdim etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, şehit anneleriyle yakından ilgilendi, onların hal ve hatırlarını sorarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Çakmak, Başkan Metin'in selamlarını ileterek; "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleriyle her zaman yakından ilgilenmek görevimizdir. Anneler Günü vesilesiyle sizleri ziyaret etmekten büyük bir onur duyuyoruz" dedi.

Şehit anneleri ise bu anlamlı günde hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Selahattin Metin ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak'a teşekkür etti. - KAYSERİ