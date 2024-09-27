Yasin Mutlu, Hacılar Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

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AK Parti yeni Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu, görevi teslim almasından sonra ilk ziyaretini Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz gün AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından kendisine görevi tevdi edilen AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu'nun ilk durağı Hacılar Belediyesi oldu. Başkan Mutlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret etti. Yeni ilçe başkanına görevinde başarılar dileyen ve görüş alışverişinde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, şunları söyledi;

"Yasin kardeşimiz, yıllarca beraber çalıştığımız değerli bir arkadaşımız. Bu görevi, başarılı bir şekilde sürdüren Ahmet Övüç Başkanımızdan devraldı. Yaklaşan kongre süreciyle teşkilatımızı daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Yasin Mutlu Başkanımızın önderliğinde Hacılar teşkilatının daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Davasına olan inancıyla daima gayretle koşan, önceki dönem İlçe Başkanımız Ahmet Övüç'e, ilçemize ve AK Partimize yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyorum."

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu ise; "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e ve İl Başkanımız Fatih Üzüm'e teşekkür ediyorum. Bilal Başkanımızla önceki dönem meclis üyeliğinden beri birlikte çalışıyoruz. Teşkilatımızın gücüne güç katacak yeni arkadaşlarımızla birlikte Hacılar için her zaman var olacağız" diye konuştu. - KAYSERİ