Başkan Okay: "Dulkadiroğlu'na değer katıyor, geleceğini inşa ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Okay: "Dulkadiroğlu'na değer katıyor, geleceğini inşa ediyoruz"

09.03.2022 16:02
Başkan Okay: "Dulkadiroğlu'na değer katıyor, geleceğini inşa ediyoruz"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçeye değer katıp, geleceğini inşa ettiklerini söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçeye değer katıp, geleceğini inşa ettiklerini söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Başkan Okay, göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu ve planladığı projeleri anlattı.

Bu projelerin Dulkadiroğlu'na değer kattığını ifade eden Okay, "Sıfırdan bir belediye kurarak ilçemizi geliştirme ve kalkındırma adına büyük projelere imza attık. Bu projelerin başında kamu külliyesi gelmektedir. Kamu külliyesi projesi Dulkadiroğlu'na çok büyük bir değer katmıştır. Doğuya doğru gelişmenin önünü açmış, vatandaşlarımızın gayrimenkullerini değerlendirmiştir" dedi.

Ortaya koydukları altyapı yatırımlarıyla en ücra noktaların dahi değerlendiğini aktaran Başkan Okay, "İlçemizin tamamında yapmış olduğumuz altyapı çalışmaları ile tüm bölgelerimiz olağan üstü bir değer kazanmıştır. Bölgemizde özellikle yol standardını yükseltmemiz, vatandaşlarımızın sosyal tesis ihtiyacını gidermemiz, ilçemize büyük bir değer kattı. Özellikle kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın şehir merkezine olan ulaşımını kolaylaştırdık. Yeni projelerle ilçemize değer katmayı sürdüreceğiz. Göreve geldiğimizde ilçemizin geleceğinin turizmde saklı olduğunu söylemiştik. Bu minvalde ilçemizde bulunan konakların turizme kazandırılması adına çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızda da çok büyük başarı elde ettik. Çok zor olmasına rağmen restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle tamamladık ve yapmaya da devam ediyoruz. Şuanda ilçemizin yeni bir turizm aksı oldu. Özellikle bu tarihi konakların bulunduğu alanlar bizlere çok büyük değer katacak. Bu noktadaki çalışmalarımız artarak devam edecek" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Okay: Dulkadiroğlu'na değer katıyor, geleceğini inşa ediyoruz

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Dulkadiroğlu, Necati Okay, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Okay: 'Dulkadiroğlu'na değer katıyor, geleceğini inşa ediyoruz' - Son Dakika


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