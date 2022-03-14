Başkan Okay: "Sosyal tesisler mahallelerimize değer katıyor" - Son Dakika
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Başkan Okay: "Sosyal tesisler mahallelerimize değer katıyor"

14.03.2022 16:25
Başkan Okay: "Sosyal tesisler mahallelerimize değer katıyor"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Mahallelerimize kazandırdığımız çok amaçlı sosyal tesisler bulunduğu alana büyük değer katıyor" dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Mahallelerimize kazandırdığımız çok amaçlı sosyal tesisler bulunduğu alana büyük değer katıyor" dedi.

Güzelyurt, Abbaslar Erkenez ve Aksu Mahallesinde yapımı tamamlanan ve kullanımda olan sosyal tesisleri inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tesislerin bölgesine değer kattığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve ilgisi tesislerimizin amacına ulaştığını göstermektedir" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesini sosyal tesislerle donattıklarının altını çizen Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olan sosyal tesisler ile ilgili göreve geldiğimiz günden bu yana birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarımız sosyal tesislerden en iyi şekilde istifade etmeye başladı. Vatandaşlarımızın talebi ve memnuniyeti bu tesislerin bölgesine büyük değer katmasına neden oldu. Çok amaçlı olarak planladığımız bu tesisleri birçok bölgemize daha kazandırma adına çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Hem kırsal mahallelerde hem de merkez mahallelerde bu gibi tesislerin varlığını önemsiyoruz. Ben inşaatı tamamlanan ve faaliyete alınan tesislerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Okay: Sosyal tesisler mahallelerimize değer katıyor

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Dulkadiroğlu, Necati Okay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Okay: 'Sosyal tesisler mahallelerimize değer katıyor' - Son Dakika


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