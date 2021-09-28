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Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür - Son Dakika

Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür

28.09.2021 15:07
Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı. Marmaris'in yaşadığı en büyük yangın felaketinde tüm itfaiyecilerin gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalıştığını hatırlatan Oktay, "Marmaris halkı adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Marmaris İtfaiye Grup Amirliği personelini ziyaret etti. İtfaiyecilerle sohbet eden Oktay, 29 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yaşanan yangın felaketinde canla başla mücadele eden tüm itfaiyecilere Marmaris halkı adına bir kez teşekkür ettiğini dile getirdi.

"Zor bir süreci hep birlikte atlattık. Hepiniz çok özverili bir şekilde görev yaptınız. Emeğinize, gayretinize çok teşekkür ediyorum" diyen Oktay, "Marmaris tarihinde en büyük yangın 1979 yılında Taşhan bölgesinde 11 bin hektarlık alanda yaşanmış. 1996'da Çamlı'da 3 bin hektarlık alanda çıkan ve bir hafta süren yangın vardı. Onu büyük zannederdik. Ama maalesef bu rekoru biz egale ettik" ifadesini kullandı.

Başkan Oktay, "Yaşadığımız yangın felaketinde Marmaris için canını hiçe sayarak alevlerin arasına dalan, gece gündüz demeden canla başla çalışan itfaiyecilerimizin gayretini, emeğini unutmamız imkansız. Sizlerin nezdinde Marmaris yangınına müdahale etmek için ülkemizin dört bir yanından ilçemize gelen tüm itfaiyecilerimize bir kez daha teşekkür ediyor; sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum" dedi. - MUĞLA

Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür
Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür
Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür
Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür

Mehmet Oktay, Marmaris, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür - Son Dakika
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