Başkan Oktay, Seyit Torun'u ağırladı - Son Dakika
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Başkan Oktay, Seyit Torun'u ağırladı

17.06.2022 00:58
Başkan Oktay, Seyit Torun'u ağırladı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muğla ve ilçelerine yaptığı ziyaretler çerçevesinde Marmaris'e geldi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muğla ve ilçelerine yaptığı ziyaretler çerçevesinde Marmaris'e geldi. Marmaris Belediyesi'ni ziyaret eden Torun'a, Belediye Başkanı Mehmet Oktay çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muğla ve ilçelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret duraklarından biri de Marmaris oldu. Marmaris ziyaretinde Torun'a Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan oluşan genel merkez heyetinin yanı sıra Muğla milletvekilleri ve CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da eşlik etti.

İlçe Başkanlığında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde iş yeri bulunan esnafı ziyaret eden Torun'a Belediye Başkanı Mehmet Oktay eşlik etti. Ordulular Derneği'ne de uğraşan Torun daha sonra Marmaris Belediyesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Oktay, belediyenin 3 yıllık genel çalışmaları, pandemi dönemi, yangın ve sel felaketleri sırasında ve sonrasındaki faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı. Belediyenin ekonomik gelir gider durumu ve yapılacak projelerle ilgili genel durumu anlatan Oktay, "Her zaman liderliğiyle bize yol gösteren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere sizin ve tüm milletvekillerimizin destekleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Marmaris için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA

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'Son Sandaletçi' Fevzi usta teknolojiye direniyor 'Son Sandaletçi' Fevzi usta teknolojiye direniyor Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Seyit Torun'u Ağırladı Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Seyit Torun'u Ağırladı
Kaynak: İHA

Seyit Torun, Marmaris, Hisarcık, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Oktay, Seyit Torun'u ağırladı - Son Dakika

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