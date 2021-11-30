Başkan Ömer Günel'in desteği yürekleri ısıtıyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki ailelere kömürlerini teslim etti. Kömür yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekiplere eşlik eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Biz Kuşadası Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunma başladı. Bu kapsamda ilk olarak 135 ton kömür, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen vatandaşlara ulaştırıldı. Ekipler kömür dağıtımına Hacıfeyzullah ve Davutlar mahallelerinin ardından İkiçeşmelik Mahallesi'nde devam etti. Ekiplere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ömer Günel, yakacak yardımının aralıksız devam edeceğini belirterek "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı ziyaret etmeye ve yakacak yardımında bulunmaya geldik. Malum önümüz kış. Pandemi ve içerisinden geçtiğimiz zor süreç nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımız var. Biz Kuşadası Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onların bu kara kışı ve ekonomik zorlukları en hafif şekilde atlatmaları için elimizden geleni yapacağız. Biz burada olduğumuz sürece hemşehrilerimiz bu zor günleri sorun yaşamadan geçirecek. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - AYDIN