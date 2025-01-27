Başkan Oya Tekin, Seyhan\'da Mahalle Ziyaretleriyle Halkla Buluştu

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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Seyhan'ın 96 mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Tekin, hafta sonu Hürriyet, Fatih ve Gülbahçesi mahallelerinde birçok buluşma gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta sonunu Hürriyet, Fatih ve Gülbahçesi mahallelerinde yoğun bir programla geçiren Başkan Tekin, mahalle muhtarları ile birlikte esnaf ziyaretlerinden ev buluşmalarına, mahalle düğünlerinden spor kulübü ziyaretlerine kadar pek çok etkinliğe katıldı. Seyhan Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği "Sokakta Tiyatro Var" etkinliğine de iştirak eden Tekin, hem çocuklarla hem de ailelerle keyifli vakit geçirdi.

"96 mahallemizde eşit ve adil hizmet anlayışı"

Başkan Tekin, "Sahada halkımızla birlikte, onların içinde olmayı ve sorunları yerinde dinlemeyi çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızla dertleşiyor, çözüm önerilerini dinliyor ve ihtiyaçları onlardan öğreniyoruz, 96 mahallemizin her biri bizim için aynı önemde. Seyhan'ı el ele vererek güzelleştireceğiz, halkımızın desteğiyle güzel işler başarmaya kararlıyız" dedi.

Başkan Tekin, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek Seyhan Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve mahalle sakinlerinden gelen önerileri dikkate aldığını belirtti.

"Muhtarlarımızla iş birliği halindeyiz"

Başkan Tekin, mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş birliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Tekin, her mahallede muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Belediyemizin içinde bulunduğu mali imkanlar çerçevesinde, muhtarlarımızın da rehberliğiyle, mahalle sakinlerinden gelen talepleri alıp, en temel sorunlara çözüm üretmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Tekin, çocukların yüzlerindeki tebessümden duyduğu mutluluğu da dile getirerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesime dokunan projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mahalle muhtarlarından teşekkür

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz, Fatih Mahallesi Muhtarı Vedat İnce ve Gülbahçesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Can Ertürk ise Başkan Tekin'in mahalle ziyaretlerinden ve işbirliğinden memnun olduklarını dile getirerek bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tekin'e teşekkür ettiler. - ADANA