Başkan Oya Tekin, Seyhan'da Mahalle Ziyaretleriyle Halkla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Oya Tekin, Seyhan'da Mahalle Ziyaretleriyle Halkla Buluştu

Başkan Oya Tekin, Seyhan\'da Mahalle Ziyaretleriyle Halkla Buluştu

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 96 mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde çalışmalarını sürdüren Tekin, çocuklar için düzenlenen etkinliklere de katılarak sosyal belediyecilik anlayışını sergiledi.

27.01.2025 15:14  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Seyhan'ın 96 mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Tekin, hafta sonu Hürriyet, Fatih ve Gülbahçesi mahallelerinde birçok buluşma gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta sonunu Hürriyet, Fatih ve Gülbahçesi mahallelerinde yoğun bir programla geçiren Başkan Tekin, mahalle muhtarları ile birlikte esnaf ziyaretlerinden ev buluşmalarına, mahalle düğünlerinden spor kulübü ziyaretlerine kadar pek çok etkinliğe katıldı. Seyhan Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği "Sokakta Tiyatro Var" etkinliğine de iştirak eden Tekin, hem çocuklarla hem de ailelerle keyifli vakit geçirdi.

"96 mahallemizde eşit ve adil hizmet anlayışı"

Başkan Tekin, "Sahada halkımızla birlikte, onların içinde olmayı ve sorunları yerinde dinlemeyi çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızla dertleşiyor, çözüm önerilerini dinliyor ve ihtiyaçları onlardan öğreniyoruz, 96 mahallemizin her biri bizim için aynı önemde. Seyhan'ı el ele vererek güzelleştireceğiz, halkımızın desteğiyle güzel işler başarmaya kararlıyız" dedi.

Başkan Tekin, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek Seyhan Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve mahalle sakinlerinden gelen önerileri dikkate aldığını belirtti.

"Muhtarlarımızla iş birliği halindeyiz"

Başkan Tekin, mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş birliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Tekin, her mahallede muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Belediyemizin içinde bulunduğu mali imkanlar çerçevesinde, muhtarlarımızın da rehberliğiyle, mahalle sakinlerinden gelen talepleri alıp, en temel sorunlara çözüm üretmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Tekin, çocukların yüzlerindeki tebessümden duyduğu mutluluğu da dile getirerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesime dokunan projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mahalle muhtarlarından teşekkür

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz, Fatih Mahallesi Muhtarı Vedat İnce ve Gülbahçesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Can Ertürk ise Başkan Tekin'in mahalle ziyaretlerinden ve işbirliğinden memnun olduklarını dile getirerek bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tekin'e teşekkür ettiler. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Oya Tekin, Belediye, Politika, Seyhan, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Oya Tekin, Seyhan'da Mahalle Ziyaretleriyle Halkla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 9 katlı otel inşaatında yangın İşçiler mahsur kaldı Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:41:37. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Oya Tekin, Seyhan'da Mahalle Ziyaretleriyle Halkla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.