Başkan Özakalın\'dan yıl sonu değerlendirmesi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Aralık ayı Meclis toplantısında 2023 yılının kısa bir değerlendirmesini yaptı.

ETSO'nun 2023 yılı son meclis toplantısı Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Mehmetçikler ile 109 yıl önceki Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler için dua okundu.

ETSO'nun Kasım Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu'nun görüşülerek onaylandığı toplantıda daha sonra gündem gereği 2024 yılı hazırlık bütçesi görüşüldü. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı İsmail Suci'nin, 2023 yılı gerçekleşen bütçe ve 2024 yılı hazırlık bütçesiyle ilgili komisyon raporunu okumasının ardından yapılan oylamada, 2023 yılı gerçekleşen bütçesi ve 2024 yılı hazırlık bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Özakalın 2023'ü değerlendirdi

Toplantıda daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yönetim kurulu faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Konuşmasında 2023 yılının bir değerlendirmesini yapan Başkan Özakalın, Oda olarak şehrin ekonomisine, ticaretine katkıda bulunmak ve iş dünyasının sorunlarına çözümler üretmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, yeni yılda da aynı tempoyla görev yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

2022 Kasım ayında göreve gelmelerinin ardından geçen zamanda yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Özakalın şunları söyledi; "Yaklaşık 13 ay önce üstlendiğimiz bu kıymetli görevi, kadim şehrimizin esnafına, tüccarına, iş insanlarına ve 1885 yılında temelleri atılan Odamız adına layıkıyla yürütmeye çaba gösteriyoruz. TOBB'un 79. Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Odamızı ve şehrimizi yaklaşık 30 yıl aradan sonra iş dünyamızın çatı kuruluşu olan TOBB'da temsil etme imkanına kavuştuk. Bu bizim üyelerimize ve şehrimize olan sorumluluğumuzu daha da artırdı. Üyelerimiz adına üstlendiğimiz bu önemli görevleri yine onlardan aldığımız güç ve motivasyonla sürdürmeye gayret ediyoruz."

"Hizmet şartlarımızı iyileştiriyoruz"

Odanın fiziki ve hizmet şartlarının iyileştirilmesi anlamında yaptıkları faaliyetlere de değinen Başkan Özakalın, "Üyelerimize daha iyi imkanlarda hizmet sunmak için çaba gösteriyoruz. Bunun için hizmet binamızın 3. ve 4. katlarında yaklaşık 8 ay süren inşaat çalışmaları yaptık. Tadilat çalışmalarını tamamladığımız hizmet binamızın 4. katında ilk olarak TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi işbirliğiyle kurduğumuz, ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz hizmet vermeye başladı. 3. katta da GGK ve KGK başkanlarımıza ofis tahsis ettik. Yine bu katlarda oluşturulan alanlarda yeni birimlerde üyelerimize hizmet vermesi için de planlamalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Sorunlarımızı her platformda dile getirdik"

Konuşmasında, 2023 yılında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, çalışma ve iş dünyasıyla ilgili Bakanlıklar ile TOBB nezdinde ve Türkiye Ekonomi Şurası gibi önemli birçok platformda Erzurum'un ve iş dünyasının sorunlarını dile getirdiklerini ve raporlar sunduklarını kaydeden Başkan Özakalın, bunların yanı sıra şehrin ekonomisine yeni vizyon kazandıracak, geleceğine yön verecek ve iş insanlarına yeni fırsatlar sunacak önemli toplantılar düzenlediklerini vurguladı.

Özakalın şöyle konuştu; "Odamızın 2023-2026 Stratejik Planı ve üstlendiğimiz sorumluluğumuz gereği; başta TOBB olmak üzere, paydaş kurumlarla, meslek komitelerimizle, kardeş oda protokolü imzaladığımız ticaret ve sanayi odaları ile müşterek toplantılar düzenleyerek problemlerimizi gündeme taşımaya ve çözümler üretmeye çaba gösteriyoruz. Göreve geldikten sonra Odamızın asli görevlerinden birisi olan üye ziyaretlerini yapmaya, meslek komitelerimizle müşterek toplantılar düzenlemeye büyük önem gösteriyoruz. Toplantılarımıza paralel olarak yürüttüğümüz üye ziyaretlerinde de yine sıkıntıları dinleyip, bunları ilgili yerlere taşımaya ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz."

"2. OSB ve 6. Bölge'ye ayrı bir önem verdik"

Konuşmasında, 2. OSB ve 6. Bölge konusundaki çalışmalara ayrı bir bölüm ayıran Başkan Özakalın şu ifadeleri kullandı; "Oda olarak 2. OSB ve 6. Bölge Teşviklerine ayrı bir önem verdik. 2. OSB'nin en kısa sürede faaliyete geçmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. 2. OSB'de hali hazırda 260'ın üzerinde yerel ve ulusal yatırımcımızın arsa talebi var. Bu talebi karşılayabilmemiz için mevcut 1 buçuk milyon metrekarelik alanın yanında bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın uhdesindeki 1 buçuk milyon metrekarelik alanın da 2. OSB'ye dahil edilmesi gerekiyor. Bu alanın tahsis edilmesi için Oda olarak her türlü girişimi yapıyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanlığı gerekse diğer ilgili kurumlar ve siyasilerimiz nezdinde bu konunun çözümü için gayretlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu talebimizin yakın zamanda çözüme kavuşacağına ve arsa tahsisi konusunda elimizin rahatlayacağını ümit ediyoruz. Yönetim olarak göreve geldiğimizde en önemli konulardan birisi de şehrimizin 6. Teşvik Bölgesine alınmasıydı. Bu konuda da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok önemli girişimlerimiz oldu. Hazırladığımız dosyaları ilgili tüm kişi ve kurumlara ulaştırdık. İnşallah yatırımcılarımıza teşvikler konusunda büyük avantaj sağlayacak bu sistemde köklü bir revizyon yapılarak talebimizin karşılanacağını umut ediyoruz."

"GES için güç birliği oluşturacağız"

2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. ve 2. Etaplarında yapılaşmanın durdurulmasının ardından gündeme gelen güneş enerji santraliyle ilgili ilk adımların atıldığını belirten ve GES için güç birliği oluşturacaklarının altını çizen Başkan Özakalın, "Geçtiğimiz hafta Odamızda düzenlediğimiz toplantıda Sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek konuyla ilgili istişarelerde bulunduk. Toplantıda sektör temsilcilerimize, 2. OSB Yönetim Kurulumuz tarafından GES santrali kurulma kararının alınması ve EPDK'dan lisans alınmasıyla ilgili süreçlere yönelik bilgilendirme yaptık. Ayrıca, ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci ili olan şehrimizin bu potansiyelinin değerlendirmesi için yaklaşık 2 milyon metrekare büyüklüğe sahip 2. OSB 1. ve 2. Etap alanın GES projesi için çok uygun olduğunu dile getirdik. Projenin nasıl bir modelde hayata geçirileceğini istişare ettiğimiz bu toplantılar neticesinde, sektör temsilcilerimizin de katkılarıyla en doğru modelin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Projeyle ilgili olumlu düşüncelerini dile getiren sanayicilerimizin de şehrimize katma değer sağlayacak böyle bir girişime destek vereceklerini ifade etmelerinden de ayrıca memnuniyet duyduk. İnşallah 2. OSB yönetimindeki diğer kurumların temsilcileriyle de yapacağımız istişareler neticesinde bu girişimimize yön vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Genç ve kadın girişimcilerimize güveniyoruz"

TOBB İl Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının yürüttükleri çalışmalara değinen Başkan Özakalın, "Genç ve Kadın Girişimciler kurullarımız, hem çatı kuruluşumuz TOBB hem de bizim için önemli oluşumların başında geliyor. Yeni dönemde Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurullarımızın yapacakları çalışmalar ve yürütecekleri projelerle genç ve kadın girişimcilerimize yeni ufuklar açacağına inanıyoruz. Onlara güveniyoruz. Bu konuda hem TOBB'un hem de ETSO yönetimi olarak bizlerin kendilerine desteği sürecektir" diye konuştu.

Özakalın Meclis'teki konuşmasında ayıca Oda'nın fuar faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine sunduğu destekler gibi konularda da bilgi verdi.

"Yeni yıl, dünyamıza huzur ve barış getirsin"

Konuşmasının sonunda yeni yılla ilgili düşüncelerini de paylaşan Başkan Özakalın, "2023 Yılı'nı sevinciyle, hüznüyle geride bıraktık. Yeni umutlarla karşıladığımız 2024 yılında, çocukların ve masum insanların ölmediği, daha fazla mutlu ve sağlıklı günler yaşamayı diliyor, yeni yılın dünyamıza bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Güzel yıllar, mutlu yarınlar hep milletimizin olsun. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılı kutlu olsun" dedi.

Meclis toplantısının sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz üye ziyaretlerini tamamlayan 14. Meslek Komitesi Başkanı Abdullah Keleşoğlu ve 2. Meslek Komitesi Başkanı Recep Harmandar'a teşekkür plaketi verdi. - ERZURUM