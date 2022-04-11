Başkan Özcan'dan çocuklara tatil hediyesi - Son Dakika
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Başkan Özcan'dan çocuklara tatil hediyesi

11.04.2022 09:38
Başkan Özcan'dan çocuklara tatil hediyesi

Nazilli Belediyesi, ünlü Sinema Oyuncusu Gülnihal Demir'in sahne alacağı "Arkadaşım Ben Geldim" ve "Karagöz'ün Cehaleti" isimli tiyatro oyunlarını ara tatilde öğrencilerle buluşturacak.

Nazilli Belediyesi, ünlü Sinema Oyuncusu Gülnihal Demir'in sahne alacağı "Arkadaşım Ben Geldim" ve "Karagöz'ün Cehaleti" isimli tiyatro oyunlarını ara tatilde öğrencilerle buluşturacak.

Sosyal sorumluluk projeleri ve kültür sanat alanındaki çalışmalarıyla vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, ikinci dönem ara tatiline giren öğrencileri unutmadı. Türkiye'nin tanınmış simalarından yetenekli Sinema Oyuncusu Gülnihal Demir, Nuri Yiğit ve Zafer Kaya'nın sahne alacağı müzikli danslı çocuk oyunu Arkadaşım Ben Geldim ve Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en güzel örneklerinden olan Karagöz'ün Cehaleti, 3 gün boyunca çocuklar için sahnelenecek. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek etkinlikler 13 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'de başlayacak.

Tüm öğrencileri tiyatroya davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Sanatın her alanı bizler için çok kıymetli ancak tiyatro bambaşka bir dal. Çocuklarımız hem eğlensin hem de tiyatro ile tanışsın istiyoruz. Bu nedenle Nazillimizin her köşesindeki çocuklarımızı davet ediyoruz. Ramazan ayı içerisinde olmamız münasebetiyle Karagöz ve Hacivat karakterlerinin yer aldığı bir oyunumuz da var. Çocuklarımız bu karakterleri çok kıymetli sanatçılarımızdan izleyeceği için de ayrıca heyecanlıyız" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Özcan'dan çocuklara tatil hediyesi

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Gülnihal Demir, Nazilli, Karagöz, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özcan'dan çocuklara tatil hediyesi - Son Dakika


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