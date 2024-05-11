Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Anneler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'den Anneler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11.05.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında anne sevgisinin, sevgilerin en büyüğü olduğuna değinen Başkan Özdemir, "Annelerimize olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir,12 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, annelerin; sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve fedakarlık gibi insanı insan yapan sayısız yüce değerin tamamının sembolü olduğuna vurgu yaptı.

Sevgili Peygamberimizin, "Cennet, annelerin ayağı altındadır" hadisine dikkati çeken Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Her türlü zorluğa sabırla göğüs geren, koruyan, kollayan, evladını en iyi şekilde yetiştirebilmek için her türlü fedakarlığı gösteren annelerimize olan borcumuzu ne yapsak asla ödeyemeyiz. Eli öpülesi annelerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, onların bir dediğini iki etmemek hepimizin öncelikli görevi olmalıdır" diye konuştu.

Annelerin aynı zamanda aile ve toplumun temel diğeri olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Anne mutlu olursa, aile mutlu olur. Aile mutlu olursa toplum mutlu olur. Bu noktadan hareketle, Niğde Belediyesi olarak tüm annelerin, anne adaylarımızın ve bu duyguyu her zaman içlerinde taşıyan tüm kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çok sayıda projeyi hayata geçirdik ve yeni projelerimizle onların daha iyi yaşam sürebilmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında, "Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günün kutluyor, aileleriyle birlikle nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Anneler Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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