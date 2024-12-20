Başkan Özdemir, Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’ni Ziyaret Etti

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Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'ne Başkan Şadi Özdemir'den ziyaret

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'ni ziyaret ederek yapılan etkinlikleri yerinde gördü. Aynı binada hem kadınların ve hem çocukların farklı etkinliklere katılma imkanının olmasının çok değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Kadınlar ve çocuklar bizim önceliğimiz onların hayatlarına kolaylaştıracak çalışmalarımızı daha da artıracağız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Şadi Özdemir'e ziyareti sırasında eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ile Emre Karagöz ve Çalı Mahallesi Muhtarı Kaan Doğan da eşlik etti. Çalı ve çevre mahallelere hizmet veren merkezde, gerçekleştirilen atölye ve eğitimlerle kadınların sosyalleşmesine katkı sağlanırken, çocukların da derslerine destek veriliyor.

Atölye ve eğitimler sırasında akademi binasını gezen Başkan Şadi Özdemir, kadın ve çocuklarla sohbet ederek, taleplerini dinledi. Aynı binada hem kadınların ve hem çocukların farklı etkinliklere katılma imkanının olmasının çok değerli olduğuna belirten Başkan Şadi Özdemir, "Kadınlar ve çocuklar bizim önceliğimiz onların hayatlarına kolaylaştıracak çalışmalarımızı daha da artıracağız" dedi. Başkan Şadi Özdemir, "Sosyal demokrat belediyeciliğin gereği olarak kadının güçlenmesi ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Kadınlar özgürleşsin, sosyalleşsin diye elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kadınların özgürlüğü için tüm taleplere açığız" diye konuştu.

Atölye eğitimlerine katılan kadınlar da Başkan Şadi Özdemir'e kendilerine ve çocuklarına tanınan bu fırsat için teşekkür etti. Kadınlar ve çocuklar için çalışmalara öncelik verdiklerine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Çocuklarımız da bizim geleceğimizin ışığı. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceği sizler aydınlatacaksınız. O yüzden derslerinize iyi çalışıp, hayata iyi hazırlanmanız lazım" dedi.

Cumartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık olan Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'nde; bin 28 çocuk ve bin 891 kadın ile toplamda 2 bin 919 katılımcı hizmet alıyor. Akademide kadınlara yönelik olarak ahşap boyama, çini, dikiş, iğne oyası, tel kırma, örgü ve çanta yapımı gibi kurslar düzenleniyor. Çocuklar için de okul derslerini destekleyici sayısal ve sözel derslerin yanı sıra geziler, kişisel gelişimlerine yardımcı atölyeler, resim ve müzik gibi kurslar akademi bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca 3-6 yaş grubuna yönelik sabah ve öğleden sonra anne ve çocuk etkinlikleri de düzenleniyor.

Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi bünyesinde bulunan psikolog da isteyen kadın ve çocuklara bireysel danışmanlık hizmeti veriyor.