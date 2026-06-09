Başkan Şadi Özdemir sanayicilerle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek bölge yöneticileri ve sanayicilerle bir araya geldi. Katılımcı yönetim anlayışını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, Bursa'nın yüksek teknoloji üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sanayicilerle bir araya geldi. Programa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Çağlar, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Başkanı Ömer Faruk Korun, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yalçın Toy, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) Başkan Vekili Sami Bilge, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müdür Yardımcısı Onur Onurlu ve bölge temsilcileri ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. Bölge temsilcileri Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut yapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Programda konuşan Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çağlar, bölgenin ham deri işleme kapasitesinin günlük 600 ton olduğunu belirterek, dünyada 3. sırada yer aldıklarını söyledi. Çağlar, Nilüfer'de sürdürülebilir bir sanayiyi desteklemek için arıtma tesisini büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Nilüfer'in geleceğine dair vizyonunu paylaşan Başkan Şadi Özdemir, Bursa'nın çok güçlü bir potansiyeli barındırdığını ifade etti. Kentin insan kaynağı birikimi ve sermaye birikimine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Yüksek teknoloji geliştirmeye uygun bir altyapısı var" dedi.

Yönetim anlayışlarının merkezinde katılımcılığın olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Amacımız herkesin sesinin yansıdığı bir Nilüfer oluşturmak. Toplumun her kesiminden insanın kendisini bu kente ait hissetmesini istiyoruz" dedi. - BURSA