Başkan Özdoğan: "Gençlerimizin gelişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik" - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: "Gençlerimizin gelişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik"

Başkan Özdoğan: "Gençlerimizin gelişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik"
30.06.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
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Hacılar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel hale gelen Yaz Spor Okulları, Hacılar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.

Hacılar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel hale gelen Yaz Spor Okulları, Hacılar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Basketbol, voleybol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, taekwondo ve jimnastik gibi birçok spor dalını kapsayan etkinliklere bu yıl da ailelerin ilgisi yoğun oldu.

Yaz Spor Okulları'nın açılış törenine katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençlerin sağlıklı gelişimi için yaz aylarının verimli geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Burada temel amacımız; gençlerimizin yazı sadece eğlenerek değil, aynı zamanda öğrenerek ve boşa zaman harcamadan geçirmesidir. Dijital bağımlılığın arttığı bu çağda, çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırıp sporla buluşturmak bizim asli görevimizdir. Yaz döneminde de eğitim ve gelişim devam etmeli. Bu noktada Diyanet ve KAYMEK kurslarımız da aktif şekilde sürüyor" dedi.

Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği önemi hatırlatarak, Hacılar'daki spor altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de spor salonları, sahalar ve tesisler modern bir yapıya kavuştu. Gençlerimiz yeter ki çalışmak istesin, biz her zaman destek olmaya hazırız. Bu faaliyetler yalnızca yazla sınırlı kalmayacak, kış sezonunda da bu tesisler gençlerimizin hizmetinde olacak" ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yıldız ise, "Bu yaz sizin için çok özel olacak. Burada spor yapacak, takım ruhunu öğrenecek ve yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Tüm bu imkanları sağlayan başta Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış töreninde düzenlenen okçuluk, jimnastik ve taekwondo gösterileri büyük alkış topladı. Program sonunda Başkan Bilal Özdoğan, kursiyer öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilerek yaz boyunca sürecek etkinliklerin hayırlı olmasını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Hacılar, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Gençlerimizin gelişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik' - Son Dakika

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