Hacılar İlçesinde Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Hacılar İlçesinde Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Hacılar İlçesinde Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Hacılar ilçesinde Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya Hacılar Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yarışmanın sonunda Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

24.05.2024 12:12  Güncelleme: 12:15
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Hacılar ilçesinde Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi. Bilgi yarışmalarıyla sınavlar öncesinde öğrencilerin kendilerini değerlendiklerini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "keyifli ve bir o kadar da çekişmeli yarışmalarda öğrencilerimiz bilgileriyle yarıştılar" dedi.

Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yarışmanın öğrenciler tarafında keyifli bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, "Öğrencilerimiz açısından güzel bir etkinlik oldu. En azından sınavlar öncesinde kendi bilgilerini de ölçmüş oldular. Bu ortamı hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Yarışmada öğrencilerimiz bilgilerini yarıştırarak keyifli anlar yaşadılar. Bu gibi etkinliklerle gençlerimizin yanında her zaman olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Burak Dertlioğlu da, "Burada bir müsabaka yok aslında. Burada herkes birinci. Buraya çıkmakla, bu masalara oturmakla, bu cevapları vermekle hepiniz birincisiniz. Toplum önünde hitabet, konuşma, kendi bildiğini ifade edebilme, doğruları kendi bildiğin doğruları söyleyebilme becerilerini burada kazandığınızı gördük. Bunu burada gayet güzel ve hatta çekişmeli bir biçimde yaptınız. Sizlere ve bu yarışmanın hazırlanmasında emek veren öğretmenlerimize, jüri heyetimize, öğrencilerimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beş okulun kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonunda Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu birinci, Demokrasi Şehitleri Ortaokulu ikinci, Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren okul temsilcisi öğrencilere ödüllerini Kaymakam Burak Dertlioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan verdi.

Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar İlçesinde Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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