Hacılar Temmuz Meclisi: 10 Madde Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
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Hacılar Temmuz Meclisi: 10 Madde Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Hacılar Temmuz Meclisi: 10 Madde Oy Birliğiyle Kabul Edildi
07.07.2026 14:56  Güncelleme: 14:58
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Hacılar Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısında 10 gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlandı. Başkan Özdoğan, iş merkezi satışı, ulaşım düzenlemeleri ve kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi.

Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda gündemde yer alan 10 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınacak kararların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. İlçe meydanında yapımı tamamlanan iş merkezindeki kalan ofis ve iş yerlerinin satış sürecine değinen Başkan Özdoğan, şunları söyledi:

"İş merkezimizde pazarlığa bırakılan ofis ve iş yerlerimizin satışı 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımızın aynı gün saat 12.00'ye kadar teminatlarını yatırarak dosyalarını almaları önem arz ediyor."

Kentsel dönüşüm ve TOKİ konutlarında yaşamın başladığını belirten Başkan Özdoğan, ulaşım alanındaki düzenlemelere de dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm bloklarımızda ve TOKİ konutlarımızda vatandaşlarımız yerleşmeye başladı. İlçe merkezimizde otobüs güzergahımız yeniden eski güzergahına alınarak hizmet vermeye başladı. Bunun yanında yaz döneminde, özellikle Bağlar bölgesi ile Hacılar arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla günlük altı servis hizmete girdi. Aldığımız geri dönüşler memnuniyet verici. Temennimiz, bu uygulamanın sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmayıp devam etmesidir" dedi.

İlçede devam eden yatırımların artan ihtiyaçlar doğrultusunda sürdüğünü ifade eden Başkan Özdoğan, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programlarıyla ilçe sakinlerinin istek ve taleplerini dinlediklerini belirterek, hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Toplantının sonunda mecliste alınan kararları değerlendiren Başkan Bilal Özdoğan, "Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız kararların ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl anlayışıyla Hacılar'ımızın geleceğine değer katacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Temmuz Meclisi: 10 Madde Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika

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