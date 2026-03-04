Başkan Özdoğan: "Hacılar'ımızda eser siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özdoğan: "Hacılar'ımızda eser siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Özdoğan: "Hacılar\'ımızda eser siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz"
04.03.2026 14:49  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Özdoğan, "Bugün burada gördüğümüz birlik ve beraberlik, teşkilatımızın en büyük gücüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; teşkilat varsa zafer de vardır" dedi.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman, belediye meclis üyeleri, önceki dönem belediye başkanları ve ilçe başkanları ile teşkilat mensupları katıldı. Programda konuşan Başkan Bilal Özdoğan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada oluşan bu güzel tablo, bu birlik ve beraberlik bizlere büyük bir güç veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesinin arkasında işte bu teşkilat var, bu gönül birliği var. Eğer bu teşkilat olmasaydı bugün elde edilen başarılar da olmazdı. Bizler de sizlerin karşısında hizmet etme imkanı bulamazdık. Bu bilinçle ve bu sorumlulukla yolumuza devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız güçle Hacılar'ımızda eser ve hizmet siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz. Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilçemizde birlik ve beraberlik içinde dimdik ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sofralarımızı bereketli kılsın. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, AK Parti, Hacılar, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Hacılar'ımızda eser siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

14:53
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü Gerçek sonradan ortaya çıktı
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
14:37
MSB: İran’dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
13:58
CHP lideri Özel’in açılışa damga vuran “Oruç“ diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
CHP lideri Özel'in açılışa damga vuran "Oruç" diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:02:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Hacılar'ımızda eser siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.