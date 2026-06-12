Başkan Özdoğan: "Kur'an'ı hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özdoğan: "Kur'an'ı hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir"

Başkan Özdoğan: "Kur\'an\'ı hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir"
12.06.2026 10:35  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fatma Baktır Kur'an Kursu'nun yılsonu sergisi ve ödül törenine katılarak kursiyerlerin el emeği çalışmalarını inceledi, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fatma Baktır Kur'an Kursu tarafından düzenlenen yılsonu sergisi ve ödül törenine katıldı. Yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezen Başkan Özdoğan, emeği geçen tüm kursiyerleri ve eğitimcileri tebrik etti.

Yıl boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde hazırlanan el emeği çalışmaların sergilendiği alanı tek tek inceleyen Başkan Özdoğan, kurs yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide yetişkin kursiyerlerin hazırladığı eserleri ilgiyle inceleyen Özdoğan, verilen eğitimin bireylerin manevi ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Program kapsamında gerçekleştirilen yıl sonu yarışmalarında dereceye giren yetişkin öğrencilere ödüllerini takdim eden Başkan Özdoğan, başarı gösteren kursiyerleri tebrik ederek emeklerinin karşılığını almalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Başkan Özdoğan program sonunda yaptığı değerlendirmede, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir. Bu süreçte gayret gösteren yetişkin öğrencilerimizi, onların yetişmesine emek veren hocalarımızı ve eğitim faaliyetlerine destek sağlayan herkesi gönülden kutluyorum. Aynı zamanda geleceğimiz olan 4-6 yaş grubu evlatlarımızın böyle güzel bir ortamda milli ve manevi değerlerle yetişmesini görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice başarılı eğitim dönemleri nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Rehber, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Kur'an'ı hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Zeybek Elif Zeybek:
    güzel tebrik ederim! bu tür eğitim faaliyetleri gerçekten önemli! milli ve manevi değerlerle yetişmek çok kıymetli! teknoloji çok gelişti ama çocuklarımız böyle güzel ortamlarda eğitim alması da çok önemli! başarı dilerim herkese! 0 0 Yanıtla
  • Faruk Uysal Faruk Uysal:
    çok güzel bi haber bu valla insanlar maneviyata dönüyor bu günlerde benim komşum da kızını gönderdi bu tür yere çok mutlu oldu çocuk bi de yetişkinler için kurs açması harika fikir gerçekten toplum için çok yararlı 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Ahsen Teke Ayşe Ahsen Teke:
    vay be bi de yetişkin kursiyerlere ödül veriyorlarmış işsiz insanlar var bir sürü niye biri çıkıp iş yaratmıyor da böyle işlere para harcıyorlar anlayamadım ben 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:04:36. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Kur'an'ı hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.