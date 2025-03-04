Başkan Özdoğan: "Ramazan'da dayanışma ve birlik ruhunu pekiştireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Özdoğan: "Ramazan'da dayanışma ve birlik ruhunu pekiştireceğiz"

Başkan Özdoğan: "Ramazan\'da dayanışma ve birlik ruhunu pekiştireceğiz"

Hacılar Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan riyasetinde gerçekleştirildi.

04.03.2025 12:13  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan riyasetinde gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 4 madde oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Özdoğan Ramazan ayında yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Bilal Özdoğan, Hacılar'ın dört bir yanında gerçekleştirilen temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına dikkat çekerek, "Ramazan ayının huzur ve bereketini en iyi şekilde yaşayabilmek adına ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin her köşesinde yürüttüğümüz çalışmalarla Hacılar'ımızı Ramazan ayına hazırlıyor, vatandaşlarımızın bu mübarek ayı daha rahat ve temiz bir ortamda geçirmesi için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca Hacılar Belediyesi olarak çeşitli programlar düzenleyeceklerini belirten Başkan Özdoğan, "İlçemizi Ramazan ayına hazırlarken sadece fiziki düzenlemelerle değil, manevi atmosferi de hep birlikte yaşamak için etkinlikler planlıyoruz. Şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz, esnafımız, teşkilatlarımız ve toplumun farklı kesimleriyle iftar sofralarında bir araya geleceğiz. Ramazan'ın manevi ikliminden hep birlikte istifade etmeyi arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Meclisimiz her zaman ilçemizin gelişimi için birlik ve beraberlik içinde hareket etti. Burada hiçbir ayrım gözetmeksizin, ilçemizin geleceği için ortak kararlar alıyoruz. Hep birlikte Hacılar'ı daha güzel bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını temenni eden; Ramazan ayının ilçeye huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Başkan Özdoğan, tüm vatandaşları Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak üzere Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenecek programlara davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Etkinlikler, Belediye, Politika, Hacılar, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Ramazan'da dayanışma ve birlik ruhunu pekiştireceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:29:34. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Ramazan'da dayanışma ve birlik ruhunu pekiştireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.