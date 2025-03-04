Başkan Özdoğan: "Ramazan\'da dayanışma ve birlik ruhunu pekiştireceğiz"

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Hacılar Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan riyasetinde gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 4 madde oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Özdoğan Ramazan ayında yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Bilal Özdoğan, Hacılar'ın dört bir yanında gerçekleştirilen temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına dikkat çekerek, "Ramazan ayının huzur ve bereketini en iyi şekilde yaşayabilmek adına ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin her köşesinde yürüttüğümüz çalışmalarla Hacılar'ımızı Ramazan ayına hazırlıyor, vatandaşlarımızın bu mübarek ayı daha rahat ve temiz bir ortamda geçirmesi için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca Hacılar Belediyesi olarak çeşitli programlar düzenleyeceklerini belirten Başkan Özdoğan, "İlçemizi Ramazan ayına hazırlarken sadece fiziki düzenlemelerle değil, manevi atmosferi de hep birlikte yaşamak için etkinlikler planlıyoruz. Şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz, esnafımız, teşkilatlarımız ve toplumun farklı kesimleriyle iftar sofralarında bir araya geleceğiz. Ramazan'ın manevi ikliminden hep birlikte istifade etmeyi arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Meclisimiz her zaman ilçemizin gelişimi için birlik ve beraberlik içinde hareket etti. Burada hiçbir ayrım gözetmeksizin, ilçemizin geleceği için ortak kararlar alıyoruz. Hep birlikte Hacılar'ı daha güzel bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını temenni eden; Ramazan ayının ilçeye huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Başkan Özdoğan, tüm vatandaşları Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak üzere Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenecek programlara davet etti. - KAYSERİ