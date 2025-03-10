Başkan Özdoğan Ramazan\'da Esnafı Ziyaret Etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mübarek Ramazan ayında ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, onların talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Özdoğan, ilçede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnafın, ilçenin ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Esnafımız, ilçemizin can damarıdır. Onların işlerini kolaylaştırmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek bizim öncelikli görevimiz. Hacılar'ı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özdoğan, Hacılar'da yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Başkan Özdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Özdoğan, esnaf ziyaretlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, "Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ