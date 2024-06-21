Başkan Özdoğan: "Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özdoğan: "Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) birinci ve ikinci dönem kurslarını tamamlayan 102 kadın kursiyer kursiyerin sertifika panayırına katılarak onlara başarılar diledi.

21.06.2024 10:51
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) birinci ve ikinci dönem kurslarını tamamlayan 102 kadın kursiyer kursiyerin sertifika panayırına katılarak onlara başarılar diledi. Kadın kursiyer, düzenlenen sertifika panayırında belgelerini aldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı, Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen panayır ve sertifika törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, ilçe protokolü, kursiyer kadınlar ve davetliler katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen sertifika panayırına katıldı. Burada kursiyerlere başarı dileğinde bulunan Başkan Özdoğan, "ADEM merkezlerinde kadınlarımız çeşitli branşlarda hem eğitim alıyor, hem de sosyalleşiyorlar. Bununla birlikte kadınlarımızın toplumsal yaşama daha fazla dahil olduğunu, ekonomik ve sosyal yönden güçlenerek aile bütçelerine de katkıda bulunduğunu görüyoruz" dedi.

Kursiyerlerin 6 ay boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye olarak bizler kadın istihdamının artırılarak kadınlarımızın toplumda sosyalleşmeleri amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu kurslara zaman ayırarak katılan tüm kursiyerlerimizi ve onlara bu imkanları sunan öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Hacılar Aile Destek Merkezi'ne destek veren başta Kaymakamımız Burak Dertlioğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, ADEM kursiyeri kadınlar tarafından el emeği göz nuru yapılan ürünler katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız' - Son Dakika

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