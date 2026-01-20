Bayrağa Yapılan Saldırıya Tepki - Son Dakika
Bayrağa Yapılan Saldırıya Tepki

20.01.2026 21:49  Güncelleme: 21:51
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bayrak indirme provokasyonuna tepkiler sürerken, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağına yönelik saldırının doğrudan millete ve devlete yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bayrak bizim onurumuzdur. Ona uzanan el, milletimize uzanmıştır. Bu topraklarda bayrak iner sananlar, mezarsız yatanları hatırlasınlar. Bayrağımıza el uzatan hainler şunu iyi bilmelidir ki; biz ona baktığımızda sadece iki renk ve iki sembolü değil, koca bir şanlı tarihi görüyoruz. O tarihin her satırını korumak içinde bu bayrağı gerekirse kanımızla sulamaya devam ederiz."

Başkan Özel, bayrağın bu millet için bağımsızlığın, şehitlerin emaneti ve bin yıllık mücadelenin sembolü olduğunu belirterek, bu tür provokasyonların asla amacına ulaşamayacağını ifade ederek 'Bu millet, bayrağına uzanan her eli kıracak iradeye ve güce sahiptir" dedi. - AYDIN

