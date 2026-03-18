Başkan Özel\'den Çanakkale Zaferi Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baskan Özel, Türk tarihinin en şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, tarihin akışını değiştiren, bir milletin bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya gösteren Çanakkale Zaferi'nin imanla, cesaretle ve sarsılmaz bir kararlılıkla yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale, bir milletin geleceğini değiştiren; bağımsızlık iradesinin, inancın ve kararlılığın destanıdır. Çanakkale'de yazılan bu destan, bizlere yalnızca bir zafer değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluk da emanet etmiştir. Yokluklara rağmen verilen bu büyük mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içinde asla teslim olmayacağının en güçlü göstergesi olmuştur. Bu sorumlulukla, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve gelecek nesillere güçlü ve adaletli bir Türkiye bırakmak bizim en önemli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" - AYDIN