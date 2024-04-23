Başkan Özer: Çocuklarımıza İmkan Sunmamız Lazım

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Şenliği'ne katılan Başkan Ahmet Özer, "Belediye olarak çocuklarımızın iyi yetişebilmesi için onlara imkan sunmamız lazım. Bu bizim kendi ülkemize olan borcumuzdur. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Kendi çocuklarına sahip çıkmayan milletler asla doğru bir gelecek yaratamaz" dedi.

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Esenyurt Eski Belediye Bahçesi'nde gerçekleşen kutlama programına, Başkan Özer, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, birim müdürleri, başkan yardımcıları, yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı.

Çocuklar, kendileri için hazırlanan konser ve tiyatro oyunlarının yanı sıra şişme oyun grupları, yarışmalar, maskot karakter, palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle bayramı kutladı.

Etkinlikte çocukların coşkusuna ortak olan Başkan Özer, etkinlikte şöyle konuştu:

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BURAYA YATIRIM YAPMASI LAZIM"

"Bugün Kaymakam Bey'e de, Milli Eğitim Müdürü'müze de söyledim. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların iyi yetişebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın buraya yatırım yapması ve artık çocuklarımızın 60 kişilik sınıflardan kurtulması lazım. Eğitim niteliği yüksek bir sisteme kavuşmamız lazım. Aslında çocuklarımız çok zeki. Biraz önce makamımı bir kız çocuğuna devrettim. Adı Nehir'di. Öyle bir konuşma yaptı ki, öyle isteklerde bulundu ki gerçekten şaşırdım. Dedim ki belediye başkanlığını sen yürüt, bu kadar bilgi birikimin var. İlçemizde çok zeki çocuklarımız var. Bütün mesele onlara imkan sunmak. Peki, biz ne yapacağız? Biz Esenyurt Belediyesi olarak annelerimiz işe giderken gözlerinin arkada kalmaması için kreşler yapacağız. En önemli gördüğümüz ve acilen yapacağımız şey kreş. Beş tane kreş yerinin tespiti için arkadaşlara talimat verdim. Size ilk müjdem bu olsun. Çocuklarımızın kendi içindeki yeteneklerini gerçekleştirebilmesi için onlara bu olanakları belediye olarak bizim sunmamız lazım. Bu bizim kendi ülkemize borcumuzdur. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Kendi çocuklarına sahip çıkmayan milletler asla doğru dürüst bir gelecek yaratamaz.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bir de maalesef bugün okulların önündeki keşmekeşlik, çocuklarımızı kötü alışkanlıklara sevk eden bir takım problemler var. Uyuşturucu belası var. Bunlarla mücadele edeceğiz. Biz rehabilite edeceğiz, emniyet önlem alacak ama anne babalarla, velilerle birlikte bir bilinçlenme düzeyi için eğitim çalışmaları yapacağız. Bunun için hemen çalışmalara başlayacağız. Burası sizin belediyeniz, başkasının değil. Her zaman sizin hizmetinizde olacak. Annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin ve de özellikle de çocuklarımızın hizmetinde olacağız. Bu 23 Nisan, Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti kurduktan sonra çocuklara armağan ettiği bir bayram. Bir kez daha 23 Nisan Bayramı'nız kutlu olsun sevgili çocuklar. Size görkemli bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık olsun."