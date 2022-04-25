Başkan Özer Matlı: "Ayrı kaldığımız 2 yılın ardından çok şükür bu Ramazan ayını birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Özer Matlı: "Ayrı kaldığımız 2 yılın ardından çok şükür bu Ramazan ayını birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

25.04.2022 17:27
Başkan Özer Matlı: "Ayrı kaldığımız 2 yılın ardından çok şükür bu Ramazan ayını birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Bursa Ticaret Borsası, rahmet ve bereket ayı Ramazan'da düzenlediği sahur programıyla kent protokolünü bir araya getirdi.

Bursa Ticaret Borsası, rahmet ve bereket ayı Ramazan'da düzenlediği sahur programıyla kent protokolünü bir araya getirdi. Başkan Özer Matlı: "Ayrı kaldığımız 2 yılın ardından çok şükür bu Ramazan ayını birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Birlik ve beraberliğin pekiştiği, rahmet ve bereket ayı Ramazan'da sosyal yardımlarını sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), düzenlediği sahur programıyla da kent protokolünü buluşturdu. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen sahur programına; Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Devlet Eski Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa İl Başkan Yardımcıları Orhan Aslan ve Cevat Asa, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in yanı sıra ilçe oda ve borsa başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri ile birlikte Bursa TB meclis üyeleri katıldı.

Örnek Et Steak House'da samimi bir atmosferde gerçekleşen sahur programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Öncelikle, içinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan Ayı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayır, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle ayrı kaldığımız 2 yılın ardından çok şükür bu Ramazan ayını birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Bu vesileyle sahur programımıza katılımlarınızdan ötürü siz değerli misafirlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, şimdiden tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA

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AK Parti, Ramazan, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özer Matlı: 'Ayrı kaldığımız 2 yılın ardından çok şükür bu Ramazan ayını birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Özer Matlı: "Ayrı kaldığımız 2 yılın ardından çok şükür bu Ramazan ayını birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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