Üye Girişi
Başkan Özkan hafızları tebrik etti - Son Dakika

Başkan Özkan hafızları tebrik etti

01.10.2021 11:29
Başkan Özkan hafızları tebrik etti, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eğitimlerini tamamlayarak hafız olan öğrencileri ağırladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eğitimlerini tamamlayarak hafız olan öğrencileri ağırladı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Gazi Camii imam hatibi Cavit İnan ile birlikte eğitimlerini tamamlayarak hafız olan öğrencileri ağırladı. Ziyarette hafız olan İdris Atlı, Yusuf İnan, Yunus Aykutalp ve Tayyip Aslan hazır bulundu.

Başkan Ali Özkan, öğrencilerle sohbet ederek," Hafızlık zor kazanılan bir unvan, onu taşımak ise daha da zor. Ben bu kıymetli unvanı elde eden bütün kardeşlerimin, ömrünün sonuna kadar layıkıyla taşıyacağından eminim. Karacabey'den bundan sonra da nice hafızlar çıkacağına inancım tam. Sizlerin başarısı bizi mutlu ediyor. Hafız olan değerli öğrenci kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Yusuf İnan, Karacabey, Ali Özkan, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özkan hafızları tebrik etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum 11:29 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı 11:27 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti
İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda 11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi 10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller 10:35 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim

Son Dakika Haberleri
11:29 Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
11:28 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
11:28 Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı
11:27 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı
11:26 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
10:58 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var
10:51 Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi
Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı         
11:29
Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor         
11:29
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı         
11:27
Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce         
11:06
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak         
10:14
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 11:34:12. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özkan hafızları tebrik etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement