Başkan Özlü: "Aday olduğumda 38 yaşındaydım" - Son Dakika
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Başkan Özlü: "Aday olduğumda 38 yaşındaydım"

11.03.2022 11:10
Başkan Özlü: "Aday olduğumda 38 yaşındaydım"

Tecrübelerini gençlerle paylaşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Ben üniversite yıllarımda 'Belediye başkanı olacağım' demiştim ve aday olduğumda 38 yaşındaydım" dedi.

Tecrübelerini gençlerle paylaşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Ben üniversite yıllarımda 'Belediye başkanı olacağım' demiştim ve aday olduğumda 38 yaşındaydım" dedi.

Gençlere bir araya gelen Belediye Başkanı Yasin Özlü, bilgi ve deneyimlerini anlattı. Gençlere öğütler veren Özlü, "Sadece yapmamız gereken, kendimizi istediğimiz şeyle ilgili hazır tutmak ve ona göre hazırlanmak. Sizin emeğinizi hiçbir plan bozamaz. Ben üniversite yıllarımda 'Belediye başkanı olacağım' demiştim ve aday olduğumda 38 yaşındaydım. Benimle birlikte ağabeylerim de adaydı. Bana büyüklerim 'Bu dönem aday olma daha gençsin, bir dönem daha bekle' dediler. Ben de dedim ki 'Daha 38 yaşındayım ne kaybedebilirim?' Teraziye çıkayım da eksiğimi fazlamı göreyim. O maksatla bu yola çıktım" dedi.

Edindiği tecrübelerini gençlere aktaran Başkan Özlü, program sonunda öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" kitabını hediye etti. - KOCAELİ

Başkan Özlü: Aday olduğumda 38 yaşındaydım
Başkan Özlü: Aday olduğumda 38 yaşındaydım

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Kaynak: İHA

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