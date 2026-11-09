Başkan Özlü’den 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Başkan Özlü’den 10 Kasım mesajı

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Başkan Özlü’den 10 Kasım mesajı
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, mesajında, "Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras; bağımsız, çağdaş, aydınlık ve güçlü Türkiye idealidir" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 yılında ebediyete irtihalinin 88'inci yıldönümüne dair bir mesaj yayımladı. Özlü, mesajında şu ifadeleri kullandı: "10 Kasım, milletimizin kalbinde derin bir yeri olan, acı ve minnetin bir arada yaşandığı gündür. Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.

Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras; bağımsız, çağdaş, aydınlık ve güçlü Türkiye idealidir. Bu ideali yaşatmak, bilimin ve aklın ışığında ilerlemek, gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve milletimizin birlik ve beraberliğini her şartta korumak, hepimizin ortak görevidir. Gazi, Cumhuriyet'i kurarken en büyük gücü gençlikte görmüş, 'Gençlik, geleceğin teminatıdır' anlayışıyla hareket etmiştir. Gençlere güvenmiş, onların önünü açmış, eğitimi ve bilimi en öncelikli meselelerden biri haline getirmiştir. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözüyle bilimi rehber edinmemizi, aklı ve bilimi her şeyin üstünde tutmamızı istemiştir. Bu vizyon, Türkiye Yüzyılı'nda da yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Düzce'de de bu bilinci yaşatarak; gençlerimize yönelik eğitim ve spor yatırımları, bilim ve teknolojiyi merkeze alan projelerle şehrimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Atatürk'ün çizdiği yolda, bilimin ışığında ve gençlerimizin dinamizmiyle daha güçlü, daha müreffeh bir Düzce ve Türkiye için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor; Düzceli hemşehrilerime ve aziz milletimize en derin saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkDüzce BelediyesiFaruk Özlü10 KasımYerelSon Dakika

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