Başkan Özlü, efsane başkanlar ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Özlü, efsane başkanlar ile buluştu

23.02.2022 14:17
Başkan Özlü, efsane başkanlar ile buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi toplantı ve temasta bulunmak üzere İstanbul'a gitti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi toplantı ve temasta bulunmak üzere İstanbul'a gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanlarından Bedrettin Dalan ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Turizmde Yeni Arayışlar' Zirvesine katılmak için gittiği İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde de bulundu. Özlü, ilk olarak üniversite öğrenciliği yıllarına denk gelen 1984-1989 arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Bedrettin Dalan ile bir araya geldi. Özlü, efsane belediye başkanı olarak tanımladığı Dalan ile geçmişe dönük keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ardından Düzceli iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübünün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile bir araya gelen Başkan Özlü, Düzce'ye yönelik değerlendirmeler başta olmak üzere ulusal ve spor konularının ön plana çıktığı samimi bir sohbette bulundu. - DÜZCE

Başkan Özlü, efsane başkanlar ile buluştu

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Başkan Özlü, devam eden projeleri tek tek inceledi Başkan Özlü, devam eden projeleri tek tek inceledi

Bedrettin Dalan, Faruk Özlü, İstanbul, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, efsane başkanlar ile buluştu - Son Dakika


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