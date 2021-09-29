Başkan Özlü, itfaiyecileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İtfaiye Haftası kapsamında Başiskele İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yapan itfaiyecilerle bir araya geldi.

İtfaiye Haftası kapsamında ilçede bulunan İtfaiye grup amirliğini ziyaret eden Başkan Yasin Özlü, itfaiye erlerinin günlerini kutladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları hizmetlerden dolayı itfaiye erlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. Ziyarette konuşan Özlü, "Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden ve birçok can ve mal kaybının önüne geçmek için canları pahasına yangınlarla mücadele veren itfaiyecilerimizi ziyaret ettik. Yılın 365 günü sadece yangın nöbetinde durmayan itfaiye teşkilatımız her türlü doğal afet ve kazalardan ağaçta mahsur kalan sahipsiz kediye kadar vatandaşımızın hizmetine koşarak gidiyor. Bu vesileyle büyük fedakarlıklar göstererek bu kutlu mesleği icra eden tüm itfaiye çalışanlarımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun. Tüm itfaiyeci çalışanlarımızın Allah işlerinde güçlerinde kolaylıklar ve başarılar nasip etsin" dedi.

Başkan Özlü, ziyaret sonunda Başiskele İtfaiye Amirliği Vardiya Amiri İsmail Mutlu'ya çiçek takdim etti. - KOCAELİ