Başkan Özlü, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya gelen Yasin Özlü, çocuklarla ilgilenerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgiler aldı. Çocuklarla sohbet eden Özlü, pasta da ikram etti. Engelli vatandaşların bir gün değil, her gün yanında olduklarını vurgulayan Özlü, "Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini kaybetmeden mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için büyük gayret göstermeliyiz. Bunu topyekun olarak sadece belediyelere bırakmadan toplum ve milletçe yapmalıyız ki, onların gözü, kulağı, dili, eli ve ayağı olmalıyız. Bir gün değil her gün bu duyarlılığı ve farkındalığı göstermeliyiz. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Sevgi ve saygıyla, hoşgörümüzle hayatı onlar için kolaylaştıralım" dedi. - KOCAELİ