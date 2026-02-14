Başkan Özlü Roman koordinasyon merkezini inceleme

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi'nde açılan enstrüman kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Başkan Faruk Özlü, Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çocukların katılımıyla gerçekleştirilen enstrüman kurslarını yerinde izleyen Faruk Özlü, miniklerin sergilediği performansları ilgiyle takip etti. Çocukların müzikle buluştuğu bu anlamlı etkinliklerin, onların yeteneklerini ortaya çıkarmada ve özgüven kazanmalarında önemli rol oynadığını vurgulayan Özlü, yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti. - DÜZCE
