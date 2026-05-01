Başkan Özlü üretim şenliğini ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Düzce Millet Bahçesi'nde düzenlenen Düzce Üretim Şenliği'ni ziyaret ederek stantları tek tek gezdi, üreticilerle bir araya geldi.

Düzce Belediyesi ile Düzce Kent Konseyi iş birliğinde hayata geçirilen etkinlikte; Sanat Sokağı, Tarım Sokağı ve Emek Pazarı olmak üzere üç ayrı tematik alan yer aldı. Özellikle kadın üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, el emeği ürünler ve yerel üretimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Stantları inceleyerek üreticilerle sohbet eden Başkan Özlü, üretici kadınların kalıcı satış alanı talebine kayıtsız kalmadı. Özlü, Düzce Tuhafiyeciler Pazarı ve Fuar Alanı'nda üreticilere ayda bir kez, üç gün süreyle satış yapabilecekleri alan tahsis edileceğini müjdeledi. Ayrıca vatandaşların pazara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ring seferleri düzenleneceğini belirtti.

Düzce Üretim Şenliği 2 Mayıs Cumartesi akşamı sona erecek.