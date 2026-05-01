Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özlü üretim şenliğini ziyaret etti

01.05.2026 22:12  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Düzce Millet Bahçesi'nde düzenlenen Düzce Üretim Şenliği'ni ziyaret ederek stantları tek tek gezdi, üreticilerle bir araya geldi.

Düzce Belediyesi ile Düzce Kent Konseyi iş birliğinde hayata geçirilen etkinlikte; Sanat Sokağı, Tarım Sokağı ve Emek Pazarı olmak üzere üç ayrı tematik alan yer aldı. Özellikle kadın üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, el emeği ürünler ve yerel üretimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Stantları inceleyerek üreticilerle sohbet eden Başkan Özlü, üretici kadınların kalıcı satış alanı talebine kayıtsız kalmadı. Özlü, Düzce Tuhafiyeciler Pazarı ve Fuar Alanı'nda üreticilere ayda bir kez, üç gün süreyle satış yapabilecekleri alan tahsis edileceğini müjdeledi. Ayrıca vatandaşların pazara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ring seferleri düzenleneceğini belirtti.

Düzce Üretim Şenliği 2 Mayıs Cumartesi akşamı sona erecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
JPMorgan’da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı JPMorgan’da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı
Trump’ın katıldığı yemeğe düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı Trump'ın katıldığı yemeğe düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı
Fahiş site aidatları tarih oluyor 11 madde Meclis’ten geçti Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı İşte ilçe ilçe alınan kararlar İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi

21:50
İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı
21:41
Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini ’kral’ ilan etti
Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini 'kral' ilan etti
20:49
ABD’de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
20:47
İran’da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti
İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti
19:38
Trump’tan İran’ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
19:06
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 22:14:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.