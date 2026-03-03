Başkan Öztekin Prizren\'de Rumeli Türkleriyle aynı sofrayı paylaştı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Balkanlar'da düzenlenen ramazan programları kapsamında Kosova'nın Prizren kentinde gerçekleştirilen iftar programında Balkan ülkelerinden temsilciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Öztekin, Balkanlar'daki temasları kapsamında ilk olarak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen iftar programına katıldı. Programın ardından Kosova'nın Prizren şehrine geçen Öztekin, burada gerçekleştirilen iftar organizasyonunda bölgedeki yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. İftar programına Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç, kanaat önderi Hacı İlyas Uka, Kosova Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mayda Kurt, Kosova Gaziler Derneği temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Balkanlar ile Türkiye arasındaki gönül bağının önemine dikkat çekerek, "Ramazan programlarımız kapsamında Balkanlar'da Rumelili hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği bulunan Rumeli Türkleri Derneği Kağıthane Şubesi Başkanı Samet Karabaş'a ve meclis üyelerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL