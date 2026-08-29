Palancıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Palancıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Palancıoğlu\'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde zaferin önemini vurgulayarak, şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu mesajında, Türk milletinin esarete boyun eğmeyişinin ve bağımsızlık sevdasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile bir kez daha tüm dünyaya ilan edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi; "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen canıyla, kanıyla mücadele eden, vatan sevgisini yüreğinde taşıyarak zaferden zafere koşan bir ecdadın nesli olmaktan gurur duyuyorum. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan bu büyük zafer, milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığının en önemli göstergelerinden biridir. Canları pahasına bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak, ay yıldızlı bayrağımızın altında aynı ruhu yaşatıyoruz. Bizlere düşen bu mirası geleceğe en güçlü şekilde taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palancıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Palancıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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