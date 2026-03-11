Başkan Palancıoğlu\'ndan 12 Mart İstiklal Marşı\'nın kabulünü kutlama mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için bir mesaj yayınladı.

Başkan Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ölümsüzleştiği İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 12 Mart 1921'de kabul edilişinin 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser, vatan, millet ve istiklal sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelere yansımasıdır. Bağımsızlık sürecinde önemli bir rol alan ve eşsiz dizeleri ile halkımızın duygularına tercüman olan vatansever şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızla Türk Milletinin kahramanlığını ölümsüzleştirmiştir. Tarihte milli ve manevi değerlerimizi, bağımsızlık tutkumuzu, bayrak sevgimizi, milletçe tek yürek olduğumuzda neleri başarabileceğimizi en güzel şekilde anlatan İstiklal Marşı, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi bugün de milletimize umut ve cesaret vermektedir. Bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ecdadımıza borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatansever şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." - KAYSERİ