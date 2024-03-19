Melikgazi Belediye Başkanı STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, STK temsilcileriyle bir araya gelerek 5 yılda yaptığı çalışmalar ve yeni dönemde yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumun önemli dinamikleri olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Miraç Kültür Merkezi Onursal Başkanı Sayın Furkan Yılmaz Altunöz ve kıymetli dernek üyeleri ile bir araya geldik. Rabbim sağlık içinde nice Ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Katılımlarınızda dolayı teşekkür ederiz. Bizler kurum kuruluşlarımızla, STK'larımızla ve tüm vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüleyiz. STK temsilcilerimizin görüş, öneri ve desteği bizler için önemli. 31 Mart'ta yerel seçim var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda cumhur ittifakı adayı olarak çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah sizlerin destek ve duasıyla Melikgazi'de yeniden göreve devam edeceğiz. Melikgazi'de 5 yıl boyunca sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı ile hizmet verdik. Deprem ve pandemiye rağmen ilçemizde rekor hizmetleri hayata geçirdik. Bunun için işimiz hizmet, gücümüz de millet. 31 Mart Seçimlerinin ardından hayatı kolaylaştıran ve insana dokunan hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Allah dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin." dedi.

Miraç Kültür Merkezi Onursal Başkanı Furkan Yılmaz Altunöz de misafirperverlikleri için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ