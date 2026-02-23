Menemen\'de İftar Sofrası Dayanışması

Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan, iftar sofralarıyla da gönül buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Şehit aileleri, gaziler ve STK'lar, Menemen Belediyesi'nin düzenlediği iftarda bir araya geldi.

Menemen Belediyesi, dün akşamki iftar sofrasında şehit aileleri, gaziler, STK'lar ve ilçe protokolünü ağırladı. Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftara Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşi Filiz Pehlivan ile birlikte katılırken, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların başkan ve yöneticileri, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"Şehit aileleri ve gazilerimiz başımızın tacı"

Tasavvuf dinletisi ve semah ile başlayan gecede, ezanın okunması ve oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bu sofra; vefanın, kardeşliğin, millet olmanın ve aynı bayrağın altında tek yürek olmanın sofrasıdır." dedi. Başkan Pehlivan, "Çanakkale'den Yemen'e, Sakarya'dan terörle mücadeleye kadar bu topraklar uğruna canını feda eden tüm şehitlerimiz bu milletin baş tacıdır. Gazilerimiz ise bu milletin yaşayan onur nişanıdır. Bugün huzur içinde bir aradaysak, ay yıldızlı bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanıyorsa, bunu şehitlerimizin fedakarlığına, gazilerimizin cesaretine borçluyuz. Biz şuna inanıyoruz: Şehidini unutan millet, istikbalini kaybeder. Biz ne şehidimizi unuturuz ne de emanetini yere düşürürüz. Sayın Kaymakamımız Vedat Yılmaz'ın önderliğinde, devletimizin tüm kurumlarıyla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizle STK'larımızla, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle, 220 bini aşkın hemşehrimizle birlikte dayanışmayla ve uyum içinde Menemen'in ihtiyaçlarına odaklanan bir anlayışla çalışıyoruz. Bu şehirde vatandaşımızın derdine derman olacak her adımda bizlerle omuz omuza olan herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin emanetine layık olma gayreti içindeyiz"

Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz da Ramazan'ın önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Ramazan ayında sizlerle birlikte bu iftar sofrasında bulunmanın onur ve şerefini taşıdığımı dile getirir saygı ve sevgilerimi sunarım. 11 ayın sultanı Ramazan sonsuz rahmeti ve bereketiyle geldi. Ramazan, kendimizi hatırlatmak, arınmak, can ve ruh vermek için geldi. Ramazan; iftar sevinciyle, sahurun bereketiyle, rahmet rüzgarlarıyla geldi. Gönülleri imar etmek, hoşgörüyü paylaşmak adına geldi. Ramazan bizlere kurtuluş için, Allah'ımıza kavuşmak için geldi. Rahmet ve mağfiret ayı bizlere birçok şeyi hatırlatmak için geldi. Biz huzurla bu iftarı yapıyorsak, şehadete eren şehitlerimizin ve şehadete gidip geri dönen gazilerimiz sayesindedir. Ramazan bizlere bunları hatırlatmak için geldi. Bizler şehitlerimizin emanetlerine olan görevlerimizi, onlara layık olacak çalışmalar yapabilmenin gayreti içindeyiz. İnşallah sizlerin rızasıyla bu görevimizi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Biz bugün rahatça iftarımızı yapıyorsak şehadete eren şehitlerimizin ve şehadete gidip dönen gazilerimizin sayesindedir. Bayrama da hep birlikte kavuşarak hep birlikte beraberliğimizi daim edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi. - İZMİR