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Başkan Pekmezci: "Bayburt balı bizim için en önemli üretim kalemlerinden biri" - Son Dakika

Başkan Pekmezci: "Bayburt balı bizim için en önemli üretim kalemlerinden biri"

08.02.2022 16:07
Başkan Pekmezci: "Bayburt balı bizim için en önemli üretim kalemlerinden biri"

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ziyarette bulunarak, "Bayburt balı bizim için en önemli üretim kalemlerinden biri" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ziyarette bulunarak, "Bayburt balı bizim için en önemli üretim kalemlerinden biri" dedi.

Birlik başkanı Uğur Vardar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Pekmezci arı yetiştiriciliğinin Bayburt için önemine değinerek, "Arı Yetiştiricileri Birliğimizi ziyaret etmekten mutluluk duyduk. Seçilmiş olduğumuz günden bugüne kadar bal üretimiyle ilgili projeleri desteklediğimizi her zaman vurguladım. Bayburt balı bizim için en önemli üretim kalemlerinden biri. Balımızı dünyaya tanıtmak adına elimizden gelen çalışmayı yaparak bu çalışmalara ivme kazandırmalıyız. Arıcılar birliğimizin 800 adet üretici üyesi olduğunu öğrendim. Bu sayıyı daha da yukarıya taşımalıyız. Balımızı dünyayla rekabet edebilir bir seviyeye getirmek adına belediye olarak bize düşen ne ise Arıcılar Birliğimizin yanındayız. Bayburt Belediyesi olarak il dışından gelen misafirlerimize bal takdim ederek ve il dışına gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretlerinde gittiğimiz yerlere hediye olarak bal götürerek Bayburt balının kalite ve önemini her zaman anlattık. Bu vesile ile birlik başkanımıza ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyor, Bayburt Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinden ve kendilerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur Vardar ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundular. - BAYBURT

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Pekmezci: 'Bayburt balı bizim için en önemli üretim kalemlerinden biri' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Pekmezci: "Bayburt balı bizim için en önemli üretim kalemlerinden biri" - Son Dakika
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